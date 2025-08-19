１１月に任期満了を迎える広島県の湯崎知事が次の知事選挙に立候補しない意向を固めたことが分かりました。 湯崎知事は２００９年に４４歳で初当選し、４期連続で当選していました。 知事選挙は１０月２３日に告示され、１１月９日に投票が行われる予定です。