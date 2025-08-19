巨人の森田駿哉投手が２０日のヤクルト戦（神宮）で初先発から３連勝を目指して先発する。１９日は神宮でキャッチボールなどで調整。「１イニング１イニング、相手も調子がいいので、低めを意識しながら、今までみたいなピッチングができるようにやっていきたいなと思います」と語った。法大時代は、けがに苦しんだ時期が長かったため、神宮での登板について「あんまり帰ってきたなっていう感じはないんですけど」と語りながら