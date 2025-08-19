HKT48の元メンバーで現在はゴルフタレントとして活動する山本茉央（28）が19日までにYouTubeチャンネルおよびインスタグラムを更新し、結婚を発表した。YouTubeチャンネルでは実妹とともにゴルフ場でラウンドする中で、「山本茉央、この度、結婚いたしました！」と左手薬指にはめた指輪を披露して報告。昨年1月ころに同チャンネル上で「彼氏募集企画」を実施していたことに触れ、「あの時、本当に彼氏探してたんです。これは嘘じゃ