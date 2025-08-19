Image: Apple 2027年まで…待てる？毎年アップデートしているApple（アップル）のフラッグシップノートPC、MacBook Proシリーズ。次は「M5」「M5 Pro」「M5 Max」などチップが載るんだろうなぁ〜…。みたいな予想できますが、チップ進化以外にもここ数年期待されているのが画面の進化。数年前からMacBook Proは有機EL（OLED）パネル化が期待されていて、各方面からの噂からアップルとしても