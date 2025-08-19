吉本新喜劇座長の酒井藍、島田珠代、お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透、兎、バッテリィズのエース、寺家が１９日、東京・文京区「ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ」で行われた「東京グランド花月」（１９日〜２４日）初日公演後、囲み取材に応じた。大阪のお笑いの殿堂「なんば不ランド花月」で行われている看板寄席の東京版。漫才・落語・コント・吉本新喜劇とよしもとの笑いのすべてが詰まった６日間となる。島田は「今回