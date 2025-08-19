◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）９回に顔面死球を受けた日大三・松岡翼は、兵庫県西宮市内の病院で検査を行い、顔面打撲と診断された。体調に問題がなければ、明日以降、通常の動きができるという。２番遊撃手でフル出場したが、試合終了後の整列には加わらずベンチ裏に退いていた。本人は次戦に向け「（痛みは）少しありますが、かすったというか、うまくよ