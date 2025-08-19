美しいマーブル模様のレアチーズケーキはいかが？レンジで材料を加熱して混ぜるだけの超簡単レシピです！普段あまりスイーツ作りをやったことがない人でも簡単に作れますよ。 混ぜて冷やすだけ 耐熱容器にクリームチーズを入れ、600Ｗで50秒加熱したら、泡立て器で混ぜます。 マシュマロを加えて再加熱したらよく混ぜ、さらに生クリームとヨーグルトを加えてよく混ぜます。 ボトムに砕いたクッキークリームサンド