TKOの木下隆行（53）が17日、コンビのYouTube動画で9月からタイに移住することを明らかにし、話題になっている。【もっと読む】TKO木下隆行さん 不祥事騒動から再起を懸ける日々…「目標はキングオブコントで優勝することや」1992年にコンビ結成。木下と言えば2020年には、後輩芸人にペットボトルを投げつけるなどのパワハラ問題が報じられ、所属事務所を退所。一方、相方の木本武宏（54）も22年、投資を巡る金銭トラブルで事