4人組バンド「シンガーズハイ」は19日に公式サイトを更新し、ベースのみつが8月末でバンドを脱退すると発表した。公式サイトで「このたび、ベースのみつが、2025年8月31日(日)をもってシンガーズハイを脱退することとなりました」と報告。「活動を続けるうえでの方向性や価値観の違いが明確になり、何度もメンバー、スタッフと協議を重ねた結果、今後のグループの在りを考慮したうえで、今回の判断にりました」と経緯を説明