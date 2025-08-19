１３日、天津市の楽器メーカー、天津奥維斯楽器の製品。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月19日】中国天津市静海区の蔡公荘鎮は、国内における西洋管楽器の生産、流通の中心地の一つとなっている。ここ数年はブランド構築や企画設計、専門人材育成など複数の面で取り組みを続けており、楽器文化クリエーティブ産業拠点づくりの推進によって、楽器産業の知名度と影響力を絶えず高めている。蔡公荘鎮には現在、楽器関