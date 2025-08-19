日本郵便が配達員の酒気帯びの有無を確認する法定点呼を適切に実施していなかった問題を巡り、すでに明らかになったトラックに加えバイクでも不備や記録の改ざんがあったことが19日、分かった。日本郵政社長が記者会見で明らかにした。