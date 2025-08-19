MBSの清水麻椰アナウンサー（29）が16日、自身のSNSで結婚を発表した。「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！ これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします。MBSアナウンサー 清水麻椰」と本人はサラリとコメントしていたが、MBSきってのエースアナだけにコメント欄には「うそやん（涙）」など、全国のファンがザワついた。【もっと読む】春改編はTBS出水麻衣、元日テレ西尾由佳理ら「40代アナ