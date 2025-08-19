築250年以上の古民家を現在の耐震基準に対応させる改修工事が完了し、報道陣に公開されました。【映像】築250年古民家を耐震改修東京・世田谷区の「旧用賀名主邸」は江戸時代後期に建てられました。伝統的な特徴を残しつつ、より安全性の高い建物に再生するため改修工事では、揺れや衝撃をやわらげる装置が柱と柱の間に入りました。解体する箇所を極力減らしたことで、費用は通常の建て替えの5分の1に抑えられたということで