マダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）について、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は１９日、今年の累計患者数が１３５人（速報値）になったと発表した。集計を始めた２０１３年以降で年間患者数が最多だった２３年の１３４人を超えた。患者の報告は西日本が中心だったが、東日本に広がっており、厚生労働省が注意を呼びかけている。ＳＦＴＳは、主にウイルスを持ったマダニに刺されることにより感