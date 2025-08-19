ガソリン暫定税率の廃止に向けた与野党協議をめぐり、国民民主党の玉木代表は「廃止は参院選で示された民意だ」と述べ、恒久財源の確保にこだわる与党側を批判しました。【映像】玉木代表が語る財源確保策「もう今更ですね、何か恒久財源が見つからないからできないとかね、そんなこと言ってるから参院選で民意を得られなかったんではないかな」（国民民主党・玉木代表）玉木代表は、与党が参院選で主張していた国民1人当た