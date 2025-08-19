■全国の20日（水）の天気前線が津軽海峡付近に停滞するでしょう。東北では北部を中心に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所がありそうです。夕方までの24時間に予想される雨の量は120ミリとなっていて、土砂災害などに警戒が必要です。北海道は、日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降る見込みです。東北南部から九州は広く晴れますが、午後は所々で激しい雷雨がありそうです。天気の急変にご注意ください。また、東シナ海