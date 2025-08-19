オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検された芸能事務所「タイタン」所属のタレント2人について、東京地検はきょう（19日）付で不起訴処分としました。東京地検が不起訴処分としたのは、芸能事務所「タイタン」所属のタレントで、お笑いコンビ「バターヤング」の佐野寛メンバー（29）と、ピン芸人のあさひさん（36）です。2人は今年7月、オンラインカジノサイトで賭博をした疑いで警視庁から書類送検されていました。東京地