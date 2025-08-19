夏休み中の中学生や高校生に政治への関心を高めてもらおうと8月19日、高知市で模擬議会が開かれ、生徒たちが市長に質問しました。「こうち志議会」と題した模擬議会は、若い世代に政治の仕組みを知ってもらって、将来の有権者としての自覚を高めてもらおうと、高知市がまいとし企画しています。高知市議会で実際に使う議場に、市内19の中学校・義務教育学校と高知商業高校の生徒・計23人が集まり、議員となって桑名市長などに質問