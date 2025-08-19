ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６７５近辺ドル売り優勢も値動き限定的＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ただ、値動きは限定的なものにとどまっている。ドル円は安値を147.54レベルまで広げたあとは、147.70台まで下げ渋り。ユーロドルは高値を1.1684レベルに伸ばしたあとは、1.1670-80レベルに高止まりしている。米１０年債利回りは４．３４％付近で揉み合っており、動意薄。欧州株