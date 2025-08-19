ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１６７５近辺ドル売り優勢も値動き限定的＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ただ、値動きは限定的なものにとどまっている。ドル円は安値を147.54レベルまで広げたあとは、147.70台まで下げ渋り。ユーロドルは高値を1.1684レベルに伸ばしたあとは、1.1670-80レベルに高止まりしている。米１０年債利回りは４．３４％付近で揉み合っており、動意薄。欧州株
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
- 2. 母から「二度と家族に近寄るな」
- 3. 少女が全米生中継で大谷を批判
- 4. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
- 5. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
- 6. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 7. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
- 8. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
- 9. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
- 10. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
- 1. 母から「二度と家族に近寄るな」
- 2. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 3. 比の邦人射殺 首謀者は日本人か
- 4. マダニの運び屋が繁殖? 被害続出
- 5. マックは「問題理解していない」
- 6. 斎藤知事を「心神喪失」とやゆ
- 7. 救急車出さず死亡 職員が軽視か
- 8. クマに被害が一転、殺人容疑に
- 9. 伊東市長「19秒」音声公開なしへ
- 10. 選手らへの誹謗中傷や差別的言動、「法的措置を含め毅然とした対応」…広島県高野連が声明
- 1. 不貞行為の証拠 動画で全貌判明
- 2. シーチキンの「L」サイズでない
- 3. はま寿司 洗剤付着の商品を提供
- 4. ミニストップ偽装 数年前からか
- 5. 志願者数が1位に「意外な大学」
- 6. 限定！新幹線が「U.F.O.」一色に
- 7. 斎藤知事 甲子園での黙祷が波紋
- 8. 名門・麻布 卒業生に学ぶ自由さ
- 9. 絶対許さない 母の遺言書に怒り
- 10. 「外国人悪いか」世間が怒るワケ
- 1. 比の邦人射殺 2300万円で実行か
- 2. 女がギャングを乗り換え処刑
- 3. 韓国で支持率下落「やり過ぎ」
- 4. 優雅な立ち姿で注目集めるダンススポーツ審判員 成都ワールドゲームズ
- 5. エア・カナダ 強制終了命令
- 6. 旅客機で大声で罵りあう姿が話題
- 7. ホテルの飲料で危機経験 ラオス
- 8. 米国人の飲酒率は過去最低に
- 9. 韓国の若者に「地獄のよう」
- 10. 日本を活用 セネガルで日本評価
- 1. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
- 2. ドンキのスポットクーラーが話題
- 3. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
- 4. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
- 5. EUが日本に接近「哀れな人」の訳
- 6. 2024年のリスク その2
- 7. 高校無償化 受験者に影響は
- 8. チーズ好きに向けたマック新作
- 9. トイレクリーナーの進化形 ミチガエル!?
- 10. “まかない” など裏メニューが食べられる!? 「ぐるなび」が異色のクーポン配信
- 11. オタクグッズの｢見える収納｣という意外な金脈
- 12. 韓国･文大統領が仕掛けた検察改革の危険性
- 13. ひろゆきが「日本の上級国民」について思うこと
- 14. ｢働かないおじさん｣に共通するたった1つの特徴
- 15. ライブ配信中｢アカウント乗っ取り｣驚きの手口
- 16. 【私の帝国ホテル史】帝国ホテル・小林哲也元社長の「わたしの大事にしてきた言葉は『セレンディピティ』」
- 17. 昭和天皇より御嘉納の「菊紋」を下賜された老舗和菓子店・本菊屋（大阪）が破産
- 18. ｢成長が止まる人｣は変わることを避けすぎている
- 19. Ｍラインズ大幅高、サービス料金値上げで収益向上期待
- 20. ギリシャ債買われて取引を開始、現首相の新民主主義党が勝利＝ロンドン為替
- 1. 総務省 楽天モバイルに行政指導
- 2. 420g軽量 布団乾燥機が魅力的
- 3. スマホ重い…LINEでできる解消法
- 4. 閉店後も愛され続けた「おもちゃのハローマック」その″生き残り″が発見され話題に
- 5. 2025年は「お手頃ミニLED」＆「当たりの有機EL」に注目！最新テレビのトレンドまとめた
- 6. 「Googleメッセージ」に新機能
- 7. シグマ 55万円のミラーレス向け
- 8. 味が薄まらない チタン製氷
- 9. 『クレヨンしんちゃん』担当編集者が先生にお別れの言葉掲載
- 10. PTC、PTC FlexPLMソフト向けコンセプトマネジメント用アプリを発表
- 11. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
- 12. セブン銀行ATMでもSuicaやPASMOをチャージ可能なので試してみた！ おつりは出るの？ チャージはいくらから？
- 13. ASUS、5G対応のフリップカメラを搭載した新フラッグシップスマホ「ZenFone 7 ZS670KS」と「ZenFone 7 Pro ZS671KS」を発表
- 14. 伝説のBL作品『タクミくんシリーズ』31周年！待望の映画最新作2023年公開決定 主要全キャスト・ビジュアル解禁
- 15. キヤノンMJ、法人向けゲートウェイ型メールセキュリティ対策クラウドサービス
- 16. シャープ「AQUOS R9 pro/sense9」のSIMフリーモデルを発売、sense9は同月中に
- 17. U-NEXT、Visa/Masterブランド向けに「H-NEXT見放題サービス」提供再開
- 18. 1980年代に稼働停止した巨大アンテナが再稼働し「宇宙空間内の敵船」の探知に活用されることが決定
- 19. ホラー作家・梨×株式会社闇×大森時生が手掛ける「恐怖心展」今夏開催 先端・閉所・視線など無数の“恐怖心”がテーマに［ホラー通信］
- 20. 使い方は無限大！長時間使っても疲れにくい次世代スマホリング「Dual Magic Ring」
- 1. 少女が全米生中継で大谷を批判
- 2. 八村塁「日本強くなってほしい」
- 3. 王者撃破の県岐阜商・藤井監督は声を震わせる「誇らしいな、と」一丸勝利に「一人一人が成長している」
- 4. 広陵の「事実否定」元部員が反論
- 5. 「謎交代」にファンも納得できず
- 6. 「絶対主将はやらない」高校時代
- 7. 藤浪が1軍登板 1四死球で降板
- 8. 大学選抜が伊遠征 海外も注目
- 9. 【楽天】SKE48の菅原茉椰さんがセレモニアルピッチ「ワンバウンドしてしまい、とても悔しいです」
- 10. G2で重賞勝利 騎手は5年ぶり
- 11. トッテナム 久保建英に本腰か
- 12. 明豊1年生 初の甲子園で反省
- 13. 昨季ラスト8試合は7勝1分 ドルトムントは今季バイエルンからブンデスリーガのタイトルを奪えるか「多くのことを達成できると確信」
- 14. ダビド・デ・ヘア再獲得を検討か
- 15. 日本代表FW上田綺世、今夏の国外移籍を封印してフェイエノールト残留と現地報道
- 16. 最新ランク 日本選手12人
- 17. 左手指ない球児 スーパープレー
- 18. 甲子園 頭部死球の松岡は病院へ
- 19. メッシ“引き抜き”を画策、門前払いを食らった“田舎”クラブ
- 20. チャリティーマッチ出場選手に浦和FW原口ら6名が追加／日本プロサッカー選手会
- 1. 北島康介氏が一般女性と不倫か
- 2. YOSHIKIが騒動で暴走 株が大暴落
- 3. 木村拓哉 中居正広氏にエールか
- 4. 千葉雄大 ぽっちゃり激変に衝撃
- 5. クビ宣告 新代行サービスを提案
- 6. 中川安奈 裸に見える服は戦略か
- 7. 堀江氏「金儲けに必死」に反論
- 8. 2025年夏ドラマ23作、“視聴率無視”でガチ採点 「圧巻」「非の打ち所がない」「特筆すべきレベル」の秀逸作とは
- 9. 山本月 結婚に続き妊娠も報告
- 10. YOSHIKI「自業自得」精神不調に
- 1. 3度不倫も干されず ぬるっと復帰
- 2. 後悔…韓国人彼氏にダマされた
- 3. 一宮市に極上グランピング施設
- 4. 婚活で衝撃の「ワリカン男」とは
- 5. 義母訪問 毎晩訪れる義母の訪問
- 6. あの歯磨き粉3色が崩れないワケ
- 7. ＬＩＮＥに無料占いアプリが登場！ 定番占い・心理テストからあの有名占い師の鑑定まで
- 8. カール・ラガーフェルド×ティファニー・クーパー、コラボアイテム発売 - サイン会＆似顔絵イベントも
- 9. 名古屋 絶品味噌カツの名店5選
- 10. いざという時に！不二家から5年間保存可能な非常用ビスケット発売
- 11. あびる優の夫、才賀紀左衛門から見る「浮気する男の特徴」
- 12. 自分に似合うかチェック！一度はやってみたい金髪スタイル大特集♪
- 13. 結婚3年、妻が夫に背を向けて寝るようになった…。その本当の理由とは？
- 14. “オオカミちゃん”モテ美女・Hina、攻めの大胆ボディスーツ＆美脚に反響「足長！」「セクシーすぎ」
- 15. おしゃれなあの子の手首にチェーンブレスレットがきらり。手元のこなれ感がアップするアクセはこれでした…♡
- 16. 言われたらチャンス到来です！男が「本気のとき」に言うセリフ４つ
- 17. 路地裏で出会う名店4軒。【銀座】世界のおいしいものを発掘！
- 18. 「自分と顔が似ている」相性のいい男性の見極め方3つ
- 19. 今年のおうちバレンタインはKALDIにおまかせ。手軽に思い出を作れる“個性派チョコレート”を5つご紹介
- 20. 快適に働く鍵は、生理とうまく付き合うこと。