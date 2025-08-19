熱波が続くスペインやポルトガルで相次いでいる山火事。被害はさらに拡大し収まる気配はありません。山火事に巻き込まれた街は壊滅状態。住宅の屋根は焼け落ち、外壁しか残っていない状態です。住民：無力さを感じます。どう説明したらいいのか分かりませんが、至るところに煙が立ちこめ逃げる以外に何もできませんでした。8月発生したスペインの山火事では、これまでに消防士など4人が死亡。EUの気象機関によると、スペイン全土で