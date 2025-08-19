１９日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５３．９５ポイント（０．２１％）安の２５１２２．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２７．４５ポイント（０．３０％）安の９００６．２３ポイントと４日続落した。売買代金は２７８２億１８３０万香港ドル（約５兆２６９４億円）に縮小している（１８日は３１２７億８２６０万香港ドル）。内外の金利高が嫌気され