県内でいわゆるロマンス詐欺の被害が相次いで判明しています。SNSを通じて知り合ったジェイソンを名乗る相手に好意を抱いた大仙市に住む40代の女性は、暗号資産640万円相当をだまし取られました。大仙警察署の調べによりますと大仙市の40代の女性は今年4月中旬、SNSのフェイスブックを通じてジェイソンを名乗る相手と知り合い、ラインでやり取りをするうちに好意を抱くようになりました。そして、相手から勧められるまま投資を始め