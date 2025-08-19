県内一のスイカの産地、横手市でスイカの重さを競うジャンボスイカコンクールが開かれました。今年も巨大なスイカが出品され会場を盛り上げました。園児「でっかい、でっかい」ジャンボスイカコンクールは、スイカの栽培が盛んな横手市の、産地としての知名度を高めようと地元のJAが毎年開いているものです。今年は10個のジャンボスイカが出品されました。「重量は56・6キロです」スイカはカロライナクロスという家畜