上越市で19日、農地などを焼く火事がありました。火事があったのは上越市大潟区渋柿浜の農地や小屋などです。消防によりますと19日午後2時過ぎ、通行人から「雑木林から炎、煙が出ている」という通報がありました。消防車両15台が出動し、午後4時前に鎮火しましたが、1万6000平方メートル余りを焼きました。けが人はいませんでした。警察が火災の原因を調べています。