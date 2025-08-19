江崎グリコはこのほど、ビタミンEの魅力を発信する取り組み「実はすごいぞビタミンE」を開始しました。■【丸の内ハウス／2025年8月1日〜8月24日で開催】夏は一年の中でも特に酸化ストレスが高まりやすい季節であり、今夏も既に記録的な猛暑が続いています。こうしたなか、酸化ストレスから身体を守るビタミンEの魅力を伝え、みなさんのすこやかな毎日の実現に貢献したいという想いのもと同企画は立ち上がりました。その第一弾とし