高松海上保安部によりますと、きょう(19日)午後3時45分ごろ、香川県直島町の柏島南方付近の海域で、高松市に住む漁業関係者から第六管区海上保安部に「底引き網に砲弾が入っていたので持ち帰っている」と通報がありました。 【画像を見る】発見された砲弾らしきもの 漁業関係者が持ち帰った砲弾らしきもの【画像①②】は、直径30センチ・長さ100センチほどで、現在、女木島の西浦漁港にある漁船の甲板上で湿潤保管して