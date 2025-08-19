新潟県、富山県、石川県、福井県では、ことし６月中旬から気温がかなり高い状態が続いています。気温の高い状態は今後もさらに１か月程度、少雨の状態はこの先２週間程度続く見込みだとして、新潟地方気象台は１９日、引き続き、農作物や家畜の管理、水の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意するよう呼び掛けています。新潟県を含む北陸地方では、６月中旬から気温がかなり高い状態が続いていて、北陸地方の７月の平均気温は