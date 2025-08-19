インド訪問中の中国の王毅外交部長は8月18日、首都ニューデリーでスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相と会談しました。王外交部長は、「世界は目下、百年に一度の変革が加速し、一方的な覇権的行動がまん延し、自由貿易と国際秩序は厳しい課題に直面している。国連創設80周年の節目に、人類社会は将来の方向性を決める重要な分岐点に立っている。中国とインドは総人口28億人を超える発展途上国として、世界への責任感を示し、大