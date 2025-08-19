¢£¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ê¥ÏµÙ·ÆÃæ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬¸ø³« ¡ÚÆ°²è¡ÛÀµÌçÎÉµ¬¡õº´Ìî¾½ºÈ¤Î¡ÖVinyl¡×ÃÆ¤­¸ì¤ê¡¿¥µ¥Þ¥½¥Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹①～④ A¤§! group¸ø¼°TikTok¤Ë¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡õº´Ìî¾½ºÈ¤¬ÃÆ¤­¸ì¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ê¥ÏµÙ·ÆÃæ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ºÂ¤ê¡¢ÀµÌç¤¬¥®¥¿ー¤òÃÆ¤­¡¢º´Ìî¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê