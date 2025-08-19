中国人民銀行（中央銀行）とタイ中央銀行（BOT）は18日、「中国人民銀行とタイ中央銀行による人民元/タイバーツ2国間現地通貨スワップ協定の3回目の延長および修正協定」を締結した。その規模は人民元建てで700億元/タイバーツ建てで3700億バーツで、協定の有効期間は5年間、双方の合意により延長可能だ。中国人民銀行とタイ銀行が再び2国間の現地通貨スワップ協定を締結したことは、両国の通貨金融協力をさらに深化し、2国間の貿