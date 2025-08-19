女優の中山忍（52）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に急逝した姉の中山美穂さんの新盆を終え、思いをつづった。「おかげさまで姉の新盆はお迎えの日に近しい方々と姉の好きだったお料理とともに姉の思い出を語り合い穏やかに始まりました」と報告。「真新しい提灯可愛らしいほおずきの匂い袋姉の好きだったお菓子豊かな香り色彩豊かなお花たくさんのお心遣いに感謝申し上げます」とつづった。