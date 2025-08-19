■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月１９日１４７円７０～７１銭（△０．２５） ０８月１８日１４７円４５～４７銭（△０．４５） ０８月１５日１４７円００～０２銭（△０．４５） ０８月１４日１４６円５５～５７銭（▼０．９７） ０８月１３日１４７円５２&#