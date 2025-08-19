日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円７０～７１銭と前日に比べ２５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円５６～６０銭と同３３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８３～８５ドルと同０．０００３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS