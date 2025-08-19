セリスタは、2025年9月7日(日)に、松生 香里 先生(周南公立大学 人間健康科学部 スポーツ健康科学科／教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』を開催。 セリスタ『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』 ■番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 31 Stage 1■開催日時：2025年9月