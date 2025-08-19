◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)ロバーツ監督が、山本由伸投手のピッチングを振り返りました。この日山本投手は7回103球を投げて被安打4、3失点の好投。一方打線が振るわず8安打、3得点も12三振に封じられました。試合後に指揮官は「攻撃陣は全体的によくない。正直、驚きだった。ヨシ（山本投手）は素晴らしい投球をしてくれた。勝たなければいけない試合。言葉にできない」と辛口のコメント