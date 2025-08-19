【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■応援アンバサダー・乃木坂46の賀喜遥香と井上和が開会宣言 未来を担う若者たちによる“夢の祭典”が今年も行われた。10代アーティスト限定の音楽イベント『マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!』が、Zepp DiverCity（Tokyo)にて8月7日に開催。司会進行は『SCHOOL OF LOCK!』のこもり校長こと小森隼（GENERATIONS）とアンジー教頭ことアンジェリ&