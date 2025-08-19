日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の20万8360枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 208360(208360) ソシエテジェネラル証券118921(118921) SBI証券 81754( 30549)