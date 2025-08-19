Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï19Æü¡¢ÅÞ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢7·î¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£FNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Áí³ç¤ÎÁÇ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂò¤È¤â¤µ¤ì¤¿Áªµó¤Ç¡¢¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ºÌîÅÞÂè1ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤ÈÁªµó·ë²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¾º¤µ¤»¤¿¡Ö¿·µ¬ÅêÉ¼ÁØ¡×¤È¡Ö¼ã¼ÔÀ¤Âå¡×¤«¤é¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¼«¿È¤¬´ûÂ¸À¯ÅÞ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢Ì¥ÎÏ¤È´üÂÔÃÍ¤Î¤¢¤ëÁªÂò»è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤ÇÎ©·û¤Ï²þÁªÁ°¤ÈÆ±¤¸22µÄ