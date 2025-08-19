日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2634枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 22634( 22174) ソシエテジェネラル証券 20171( 18971) モルガンMUFG証券6066(4547) J