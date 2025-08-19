まだまだ暑いですが、秋の味覚の「サンマ」がもう出回り始めたそうです。近年不漁が続いていたのですが、2025年は大ぶりで脂がのっていて、「奇跡のサンマ」と呼ばれているそうです。東京都内の飲食店を取材したところ、店内は早くも“秋の味覚”でにぎわっていました。塩を振って、炭火で焼くのは北海道・根室産の新鮮なサンマ。したたる脂が食欲をそそります。サンマを食べた客は「おいしいです。脂乗ってて。子どもも好きで、今