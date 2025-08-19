入館料が値上げされる小田原城天守閣＝小田原市城内小田原市は１９日、小田原城天守閣（同市城内）の入館料金を１・５倍から２倍程度値上げする方針を明らかにした。展示の一部リニューアルのための財源や、高騰する維持管理費に充てることが目的という。市が同日の市議会建設経済常任委員会で説明した。現行の大人料金５１０円を千円程度に、小中学生料金２００円を３００円程度にそれぞれ値上げする。市民対象の優待料金を新