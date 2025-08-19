「うずしおクルーズ」は、2025年9月6日(土)〜7日(日)に特別な体験をお届けする「サンセットクルーズ」を運航します。 うずしおクルーズ「サンセットクルーズ」 内容：淡路島で夕日と渦潮、さらにプロの音楽家の生演奏を楽しむクルージング開催日：2025年9月6日(土)、9月7日(日)受付開始／16:45VIP席乗船／17:00自由席乗船/17:15出航時刻／17:45入航時刻／18:45所要時間：約60分開催場所：兵庫