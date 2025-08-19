東京ディズニーランドでは、2025年9月17日から10月31日までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！期間中、トゥモローランドにあるレストラン「ソフトランディング」では、キャストに合言葉を伝えると、限定のスナックがもらえる楽しいキャンペーンが実施されます☆ 東京ディズニーランド「ソフトランディング」“ディズニー・ハロウィーン2025”トリック・オア・トリート！キャンペーン