37歳を迎えたMFネマニャ・マティッチは今夏セリエAに帰ってくる可能性があるようだ。『Sky Sports』や伊『calciomercato.com』が報じている。チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、ローマなどビッグクラブを渡り歩いてきたマティッチは2024年冬にリヨンに加入。昨シーズンは公式戦39試合に出場し、1ゴール1アシストを記録。大ベテランながらも第一線で活躍している。そんな同選手は今夏リヨンと契約を解除しフリーに。同選手