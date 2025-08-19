ネクストフィールド、伊藤忠丸紅鉄鋼、NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）の3社は8月19日、GHG（Greenhouse Gas：温室効果ガス）排出量の可視化サービス「MIeCO2」を活用した、建設業界の脱炭素化を支援する建設GX（グリーントランスフォーメーション）ソリューションの提供を開始することを発表した。.