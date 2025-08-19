愛知県南知多町の海水浴場で、障害がある人も楽しめる「バリアフリービーチ」というイベントが開かれました。開催した「福祉旅館」の思いとは――。 愛知県の人気観光地、南知多町。 7月に内海海水浴場で行われたのは「バリアフリービーチ」というイベントです。 「もともと車いすのバリアフリービーチというところから始まった。海に来る前にいろいろなハード