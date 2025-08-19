炎天下の外出時に心強い冷却グッズ。首元を冷やすネックリングや、風を届けてくれるハンディファンなど、今は便利な選択肢が揃っています。 今回は、最新冷却グッズ7選をピックアップ。頼れるアイテムを味方に、暑い日のお出かけも安心＆快適に過ごしましょう。ひんやりシャツシャワー●ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 500ml1485円（税込み）／ときわ商会https://www.tokiwashoukai.co.jp外出前に衣類にスプレーするだ