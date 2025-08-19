ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#8が、きょう19日(23:00〜)に配信される。草野博紀(C)AbemaTV,Inc.○元NEWSの草野博紀「カメラの前に出るのが20年ぶり」番組では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態を調査するべく、潜入取材を敢行。実態調査を担うのは、肉体改造で注目をあつめた西野創人(コロコロチキチキペッパーズ)と、元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動す