NTTグループは、ICT・通信の知識を無料で学べる子ども向けイベント「NTTドリームキッズ みらいスクール 大阪・関西万博スペシャル」を開催。光通信の工作実験をはじめ、NTTの最先端技術体験やウェルビーイングの観点からサステナブル社会について考えるワークショップを、東京・仙台・大阪・金沢の全国4カ所で実施した。本記事では、8月6日に大阪会場「QUINTBRIDGE」で行われたイベントのもようをレポートする。○■光糸電話を工作