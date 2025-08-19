「全国高校野球選手権・準々決勝、沖縄尚学−東洋大姫路」（１９日、甲子園球場）東洋大姫路の背番号「１０」、阪下漣投手が今夏初先発したが、二回に無死満塁のピンチを残して無念の降板となった。阪下は初回、先頭打者に四球を与えたが、犠打を挟んだ１死二塁の場面を空振り三振、二ゴロに仕留めて無失点でしのいでいた。だが二回、中前打、犠打失策、死球と制球を乱すと、岡田監督は迷わず背番号「１」の木下を投入し。